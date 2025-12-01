Директория на компаниите
3Pillar Global
3Pillar Global Проектен мениджър Заплати

Средното общо възнаграждение за Проектен мениджър in Romania в 3Pillar Global варира от RON 188K до RON 263K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 3Pillar Global. Последна актуализация: 12/1/2025

Средно общо възнаграждение

$46.2K - $55.9K
Romania
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$42.6K$46.2K$55.9K$59.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в 3Pillar Global?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Проектен мениджър в 3Pillar Global in Romania е с годишно общо възнаграждение от RON 263,232. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 3Pillar Global за позицията Проектен мениджър in Romania е RON 188,347.

