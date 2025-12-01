Директория на компаниите
3Pillar Global
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Mexico в 3Pillar Global възлиза на MX$904K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на 3Pillar Global. Последна актуализация: 12/1/2025

Средна заплата
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Guadalajara, JA, Mexico
Общо годишно
$47.9K
Ниво
Senior
Основна
$47.9K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
4 Години
Години опит
8 Години
Какви са кариерните нива в 3Pillar Global?
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Включени длъжности

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в 3Pillar Global in Mexico е с годишно общо възнаграждение от MX$1,300,864. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в 3Pillar Global за позицията Софтуерен инженер in Mexico е MX$903,897.

