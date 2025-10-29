يتراوح تعويض مستشار إداري in United States في McKinsey من $121K لكل year لمستوى Business Analyst إلى $388K لكل year لمستوى Partner. يبلغ مجموع حزمة التعويض in United States الوسطية yearياً $245K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في McKinsey. آخر تحديث: 10/29/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Business Analyst
$121K
$110K
$0
$10.9K
Senior Business Analyst
$166K
$151K
$0
$15.2K
Associate
$213K
$199K
$0
$14.3K
Senior Associate
$225K
$204K
$0
$20.4K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
