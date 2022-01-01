Axoni الرواتب

تتراوح رواتب Axoni من $155,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $165,825 لمنصب محلل أعمال في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Axoni . آخر تحديث: 11/17/2025