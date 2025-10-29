دليل الشركات
McKinsey
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • تقني معلومات

  • جميع رواتب تقني معلومات

McKinsey تقني معلومات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض تقني معلومات الوسطية في McKinsey $230K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في McKinsey. آخر تحديث: 10/29/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
McKinsey
Information Technologist (IT)
hidden
إجمالي سنوي
$230K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$190K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$40K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
13 سنوات
ما هي المستويات المهنية في McKinsey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة

ساهم

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض تقني معلومات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في McKinsey تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $318,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في McKinsey لوظيفة تقني معلومات هو $228,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ McKinsey

الشركات ذات الصلة

  • BCG
  • Chatham Financial
  • Accela
  • Axoni
  • Balyasny Asset Management L.P.
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى