أعلى حزمة راتب لوظيفة تقني معلومات في McKinsey تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $318,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.