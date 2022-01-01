Highspot الرواتب

نطاق رواتب Highspot يتراوح من $100,606 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مصمم المنتج في الطرف الأدنى إلى $254,316 لـ مدير تصميم المنتج في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Highspot. آخر تحديث: 7/26/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
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25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Highspot، تخضع Options لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Highspot، تخضع Options لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:
25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
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