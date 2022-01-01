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Highspot
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Highspot الرواتب

نطاق رواتب Highspot يتراوح من $100,606 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مصمم المنتج في الطرف الأدنى إلى $254,316 لـ مدير تصميم المنتج في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Highspot. آخر تحديث: 7/26/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Software Engineer II $221K
Senior Software Engineer $229K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

مدير هندسة البرمجيات
Median $230K
مدير المنتج
Median $223K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
مدير البرامج التقنية
Median $180K
محاسب
$171K
تطوير الأعمال
$235K
خدمة العملاء
$153K
نجاح العملاء
$146K
الموارد البشرية
$186K
التسويق
$130K
مصمم المنتج
$101K
مدير تصميم المنتج
$254K
مدير المشاريع
$163K
مُوظِّف
Median $135K
عمليات الإيرادات
$196K
المبيعات
$149K
محلل أمن المعلومات
$147K
مهندس حلول
$169K
كاتب تقني
$179K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
Options

في Highspot، تخضع Options لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
Options

في Highspot، تخضع Options لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Highspot هو مدير تصميم المنتج at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $254,316. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Highspot هو $174,824.

وظائف مميزة

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