أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Highspot in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $169,664. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.