  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

GovTech مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Singapore الوسطية في GovTech SGD 122K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GovTech. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
GovTech
AI Engineer
Singapore, SG, Singapore
إجمالي سنوي
SGD 122K
المستوى
II
الراتب الأساسي
SGD 102K
Stock (/yr)
SGD 0
مكافأة
SGD 20.2K
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في GovTech?

SGD 211K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

مهندس بيانات

مهندس ديف أوبس

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في GovTech in Singapore تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره SGD 179,587. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في GovTech لوظيفة مهندس برمجيات in Singapore هو SGD 105,221.

