دليل الشركات
Coinbase
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Coinbase الرواتب

تتراوح رواتب Coinbase من $69,345 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $1,186,000 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Coinbase. آخر تحديث: 9/5/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
IC3 $206K
IC4 $258K
IC5 $398K
IC6 $556K
IC7 $748K
IC8 $1.19M

مهندس برمجيات الواجهة الأمامية

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس تشفير

مدير منتج
IC3 $191K
IC4 $237K
IC5 $370K
IC6 $507K
IC7 $793K
مصمم منتجات
IC3 $171K
IC5 $305K
IC6 $423K

مصمم تفاعل

مصمم تجربة المستخدم

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
عالم بيانات
IC3 $178K
IC4 $216K
IC5 $402K
IC6 $480K
مدير برنامج تقني
IC5 $314K
IC6 $366K
IC7 $476K
IC8 $933K
مدير هندسة البرمجيات
M6 $560K
M7 $772K
محلل أمن سيبراني
IC4 $200K
IC5 $285K
IC7 $474K
الموارد البشرية
IC5 $195K
IC6 $268K
IC7 $257K
التسويق
IC5 $200K
IC6 $270K

مدير تسويق المنتج

مدير برنامج
IC4 $163K
IC5 $193K
مدير مشروع
IC5 $213K
IC6 $346K
محلل مالي
Median $214K
محلل بيانات
Median $175K
تطوير الأعمال
Median $477K
القانونية
Median $526K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
Median $240K
مدير علوم البيانات
Median $380K
مساعد إداري
$143K
العمليات التجارية
$200K
محلل أعمال
$263K
خدمة العملاء
$69.3K
عمليات خدمة العملاء
$135K
نجاح العملاء
$352K
استشاري إداري
$335K
عمليات التسويق
$550K
موظف توظيف
$228K
المبيعات
$213K
مهندس حلول
$219K

مهندس بيانات

Cloud Security Architect

باحث تجربة المستخدم
Median $262K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

100%

سنة 1

نوع الأسهم
RSU

في Coinbase، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:

  • 100% يستحق في 1st-سنة (25.00% ربع سنوي)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Coinbase، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

Alternatively, Coinbase has now begun issuing single year vesting schedules.

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Coinbase هي مهندس برمجيات at the IC8 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $1,186,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Coinbase هو $268,745.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Coinbase

الشركات ذات الصلة

  • Zillow
  • Upstart
  • SoFi
  • Compass
  • LendingClub
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى