Roblox الرواتب

نطاق رواتب Roblox يتراوح من $19,386 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مصمم جرافيك في الطرف الأدنى إلى $1,200,556 لـ مهندس برمجيات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Roblox. آخر تحديث: 8/19/2025

$160K

مهندس برمجيات
IC1 $222K
IC2 $333K
IC3 $422K
IC4 $512K
IC5 $793K
IC6 $740K
TD1 $1.2M

مهندس تعلم آلي

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

مهندس ضمان جودة البرمجيات

مهندس برمجيات إنتاج

مهندس برمجيات أمن

مهندس موثوقية الموقع

مهندس برمجيات ألعاب فيديو

مدير المنتج
IC2 $236K
IC3 $352K
IC4 $365K
IC5 $555K
IC6 $712K
مُوظِّف
IC4 $198K
M1 $296K
M2 $289K

مسؤول توظيف تقني

مصمم المنتج
IC1 $182K
IC4 $357K
IC5 $477K

مصمم تجربة المستخدم

عالم البيانات
IC3 $328K
IC4 $428K
IC5 $512K
مدير هندسة البرمجيات
IC1 $723K
IC5 $677K
IC6 $742K
محلل مالي
Median $185K
التسويق
Median $260K
مساعد إداري
$141K
محلل أعمال
$161K
مدير علوم البيانات
$564K
مصمم جرافيك
$19.4K
الموارد البشرية
$281K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$275K
مدير تصميم المنتج
$467K
مدير البرامج
$296K
محلل أمن المعلومات
$318K
مدير البرامج التقنية
$274K
كاتب تقني
$191K
الثقة والسلامة
$228K
مستثمر مخاطر
$653K
جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع السهم
RSU

في Roblox، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 3 سنوات:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (8.25% ربع سنوي)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Roblox، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Quarterly vests starting from July 1, 2022. Refresh grants issued quarterly.

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Roblox هو مهندس برمجيات at the TD1 level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $1,200,556. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Roblox هو $332,693.

