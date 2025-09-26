دليل الشركات
GovTech
  • الرواتب
  • عالم بيانات

  • جميع رواتب عالم بيانات

GovTech عالم بيانات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Singapore الوسطية في GovTech SGD 132K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في GovTech. آخر تحديث: 9/26/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
GovTech
Data Scientist
Singapore, SG, Singapore
إجمالي سنوي
SGD 132K
المستوى
L2
الراتب الأساسي
SGD 132K
Stock (/yr)
SGD 0
مكافأة
SGD 0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
4 سنوات
ما هي المستويات المهنية في GovTech?

SGD 211K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
ساهم

الأسئلة الشائعة

Najbolje plačan paket za عالم بيانات pri GovTech in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 147,301. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri GovTech za vlogo عالم بيانات in Singapore je SGD 123,336.

