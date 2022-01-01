دليل الشركات
Dropbox الرواتب

تتراوح رواتب Dropbox من $85,576 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $884,238 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Dropbox. آخر تحديث: 9/9/2025

$160K

مهندس برمجيات
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس ضمان الجودة

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الأمان

مصمم منتجات
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

مصمم تفاعل

مصمم تجربة المستخدم

مدير منتج
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

مدير هندسة البرمجيات
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
عالم بيانات
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
التسويق
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
مدير برنامج تقني
IC3 $253K
IC4 $314K
موظف توظيف
IC3 $154K
IC4 $212K
باحث تجربة المستخدم
Median $240K
مدير تصميم المنتجات
Median $426K
مدير برنامج
Median $157K
المبيعات
Median $180K
مهندس حلول
Median $171K

مهندس بيانات

مهندس معماري لأمان السحابة

مساعد إداري
$104K
العمليات التجارية
$191K
مدير العمليات التجارية
$151K
محلل أعمال
$198K
تطوير الأعمال
$428K
رئيس الموظفين
$111K
التطوير المؤسسي
$134K
خدمة العملاء
$85.6K
محلل بيانات
$197K
مدير علوم البيانات
$667K
محلل مالي
$96.5K
مصمم جرافيك
$222K
مهندس أجهزة
$308K
الموارد البشرية
$343K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$145K
القانونية
$196K
عمليات التسويق
$180K
مدير الشراكات
$98.6K
مهندس مبيعات
$365K
محلل أمن سيبراني
$319K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Dropbox، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

موارد أخرى