يتراوح متوسط إجمالي تعويض خدمة العملاء in Netherlands في F5 Networks من €79.1K إلى €111K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في F5 Networks. آخر تحديث: 9/21/2025

متوسط إجمالي التعويضات

€85.8K - €104K
Netherlands
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
€79.1K€85.8K€104K€111K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

الأسئلة الشائعة

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí خدمة العملاء tại F5 Networks in Netherlands có tổng thu nhập hàng năm là €110,611. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại F5 Networks cho vị trí خدمة العملاء in Netherlands là €79,144.

