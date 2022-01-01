دليل الشركات
F5 Networks
F5 Networks الرواتب

نطاق رواتب F5 Networks يتراوح من $96,393 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ Technical Account Manager في الطرف الأدنى إلى $368,333 لـ عمليات الأعمال في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في F5 Networks. آخر تحديث: 8/24/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer 1 $134K
Software Engineer 2 $161K
Software Engineer 3 $181K
Senior Software Engineer $207K
Principal Software Engineer $244K
Architect $354K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

مهندس ضمان جودة البرمجيات

مدير المنتج
Median $225K
التسويق
Median $213K

مهندس مبيعات
Median $262K
محلل أمن المعلومات
Median $111K
مدير هندسة البرمجيات
Median $296K
عالم البيانات
Median $200K
مُوظِّف
Median $153K
المبيعات
Median $238K
مدير البرامج التقنية
Median $201K
مصمم المنتج
Median $213K
عمليات الأعمال
$368K
محلل أعمال
$117K
خدمة العملاء
$107K
محلل بيانات
$106K
محلل مالي
$115K
مهندس عتاد
$163K
الموارد البشرية
Median $195K
عمليات التسويق
$166K
مدير البرامج
$230K
مدير المشاريع
$110K
مهندس حلول
$221K

Cloud Security Architect

Technical Account Manager
$96.4K
كاتب تقني
$169K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في F5 Networks، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

A legmagasabb fizetésű szerep a F5 Networks-nél a عمليات الأعمال at the Common Range Average level, évi $368,333 teljes kompenzációval.
A F5 Networks-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $195,000.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ F5 Networks

موارد أخرى