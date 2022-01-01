Citrix الرواتب

تتراوح رواتب Citrix من $25,125 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $224,420 لمنصب مدير تصميم المنتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Citrix . آخر تحديث: 10/17/2025