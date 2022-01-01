دليل الشركات
Citrix
Citrix الرواتب

تتراوح رواتب Citrix من $25,125 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $224,420 لمنصب مدير تصميم المنتجات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Citrix. آخر تحديث: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
مهندس برمجيات
Software Engineer I $26K
Software Engineer II $29.8K
Senior Software Engineer I $41.7K
Senior Software Engineer II $50.1K
Staff Software Engineer $69.3K
Principal Software Engineer $138K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

مدير منتج
Median $220K
مدير هندسة البرمجيات
Median $88.6K

التسويق
Median $182K
مهندس حلول
Median $123K

Cloud Architect

محلل أعمال
$121K
خدمة العملاء
$25.1K
نجاح العملاء
$63.6K
محلل بيانات
$25.3K
مدير علوم البيانات
$94.4K
عالم بيانات
$74.8K
Information Technologist (IT)
Median $169K
استشاري إداري
$189K
عمليات التسويق
$111K
مصمم منتجات
$180K
مدير تصميم المنتجات
$224K
مدير برنامج
$148K
مهندس مبيعات
$133K
Cybersecurity Analyst
Median $153K
مدير برنامج تقني
$79.2K
كاتب تقني
$28.2K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

33.33%

سنة 1

33.33%

سنة 2

33.33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Citrix، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.33% يستحق في 1st-سنة (33.33% سنوياً)

  • 33.33% يستحق في 2nd-سنة (33.33% سنوياً)

  • 33.33% يستحق في 3rd-سنة (33.33% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Citrix هي مدير تصميم المنتجات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $224,420. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Citrix هو $102,458.

موارد أخرى