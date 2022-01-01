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Fortinet
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Fortinet الرواتب

نطاق رواتب Fortinet يتراوح من $35,178 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مستشار إداري في الطرف الأدنى إلى $389,000 لـ مدير المنتج في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Fortinet. آخر تحديث: 7/26/2025

$160K

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مهندس برمجيات
P1 $72.2K
P2 $82K
P3 $99.3K
P4 $151K
P5 $174K

مهندس برمجيات زمرة خلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس شبكات

مهندس ضمان جودة البرمجيات

مهندس برمجيات إنتاج

مهندس عمليات التطوير

مطور مواقع إلكترونية

مدير المنتج
Median $389K
المبيعات
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

47 21
47 21
مهندس مبيعات
Median $200K
مدير هندسة البرمجيات
Median $286K
محلل أمن المعلومات
Median $139K
محلل أعمال
$111K
تطوير الأعمال
$79.6K
خدمة العملاء
$55.5K
عالم البيانات
$179K
محلل مالي
$122K
مهندس عتاد
$71.6K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$68.1K
مستشار إداري
$35.2K
التسويق
$62.2K
عمليات التسويق
$90.5K
مصمم المنتج
$219K
مدير المشاريع
$60.4K
مدير البرامج التقنية
$209K
كاتب تقني
$115K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
RSU

في Fortinet، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)

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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Fortinet هو مدير المنتج بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $389,000. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Fortinet هو $112,673.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Fortinet

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