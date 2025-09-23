دليل الشركات
Circana
Circana مهندس برمجيات الرواتب

عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Circana. آخر تحديث: 9/23/2025

نحتاج فقط إلى 4 المزيد من مهندس برمجيات المساهمات في Circana لفتح المحتوى!

ادع أصدقاءك ومجتمعك لإضافة الرواتب بشكل مجهول في أقل من 60 ثانية. المزيد من البيانات يعني رؤى أفضل للباحثين عن عمل مثلك ولمجتمعنا!

💰 عرض الكل الرواتب

💪 ساهم راتبك

€142K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

ساهم
ما هي المستويات المهنية في Circana?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Circana in Greece تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €38,322. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Circana لوظيفة مهندس برمجيات in Greece هو €38,322.

