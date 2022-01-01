دليل الشركات
Pinterest
Pinterest الرواتب

تتراوح رواتب Pinterest من $55,210 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب أخصائي تكنولوجيا معلومات في الحد الأدنى إلى $1,154,000 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Pinterest. آخر تحديث: 8/26/2025

$160K

مهندس برمجيات
IC13 $213K
IC14 $329K
IC15 $412K
IC16 $673K
IC17 $898K

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

عالم بيانات
L3 $205K
L4 $242K
L5 $360K
L6 $447K
مدير هندسة البرمجيات
M15 $424K
M16 $569K
M17 $818K
M18 $1.15M

مدير منتج
M14 $303K
M15 $402K
M16 $499K
مصمم منتجات
L4 $197K
L5 $374K
L6 $454K

مصمم تجربة المستخدم

المبيعات
Median $204K

مدير حساب

مدير برنامج تقني
Median $265K
محلل أعمال
Median $163K
محلل بيانات
Median $300K
محلل مالي
Median $152K
مدير مشروع
Median $156K
باحث تجربة المستخدم
Median $275K
العمليات التجارية
Median $213K
مدير علوم البيانات
Median $525K
التسويق
Median $261K
مدير برنامج
Median $174K
الموارد البشرية
Median $160K
محاسب
$715K

محاسب تقني

مدير العمليات التجارية
$176K
تطوير الأعمال
$157K
رئيس الموظفين
$211K
التطوير المؤسسي
$896K
خدمة العملاء
$56.5K
مصمم جرافيك
$196K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$55.2K
القانونية
$117K
عمليات التسويق
$214K
مدير الشراكات
$91.6K
مدير تصميم المنتجات
$249K
موظف توظيف
$76.2K
مهندس مبيعات
$219K
إجمالي المكافآت
$283K
رأسمالي مخاطر
$159K
جدول الاستحقاق

50%

سنة 1

33%

سنة 2

17%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Pinterest، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 50% يستحق في 1st-سنة (12.50% ربع سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 17% يستحق في 3rd-سنة (4.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Pinterest، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Pinterest، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Pinterest هي مدير هندسة البرمجيات at the M18 level بتعويض إجمالي سنوي قدره $1,154,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Pinterest هو $248,750.

موارد أخرى