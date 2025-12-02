دليل الشركات
ADNOC
ADNOC مدير برامج تقنية الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض مدير برامج تقنية in United Arab Emirates في ADNOC من AED 334K إلى AED 456K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ADNOC. آخر تحديث: 12/2/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$97.4K - $118K
United Arab Emirates
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$91K$97.4K$118K$124K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

ما هي المستويات المهنية في ADNOC?

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في ADNOC in United Arab Emirates تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره AED 455,893. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ADNOC لوظيفة مدير برامج تقنية in United Arab Emirates هو AED 334,059.

موارد أخرى

