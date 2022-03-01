دليل الشركات
ADNOC الرواتب

نطاق رواتب ADNOC يتراوح من $70,446 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مهندس برمجيات في الطرف الأدنى إلى $196,943 لـ مهندس جيولوجي في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في ADNOC. آخر تحديث: 8/12/2025

$160K

مهندس جيولوجي
$197K
مهندس ميكانيكي
$130K
مدير المشاريع
$163K

مهندس برمجيات
$70.4K
مدير البرامج التقنية
$108K
الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في ADNOC هو مهندس جيولوجي at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $196,943. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في ADNOC هو $130,029.

