Capital One in United States的业务分析师薪酬范围从Associate Business Analyst级别的每year$114K到Lead Business Analyst级别的每year$212K。 year薪酬 in United States包的中位数总计为$119K。 查看Capital One总薪酬包的基本工资、股权和奖金明细。 最后更新： 10/31/2025
等级名称
总计
基本工资
股票
奖金
Associate Business Analyst
$114K
$107K
$0
$7.4K
Business Analyst
$120K
$114K
$0
$5.6K
Senior Business Analyst
$125K
$120K
$128
$5K
Master Business Analyst
$181K
$169K
$0
$12.5K
公司
职级名称
工作经验年限
总薪酬
|未找到薪资数据
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
年 1
33.3%
年 2
33.3%
年 3
在Capital One，Options采用3年归属时间表：
33.3% 归属于 1st-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 2nd-年 (33.30% 年度)
33.3% 归属于 3rd-年 (33.30% 年度)