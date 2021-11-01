Travelers Mức lương

Mức lương tại Travelers dao động từ $51,299 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính ở mức thấp đến $281,585 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Travelers . Cập nhật lần cuối: 10/27/2025