Danh bạ công ty
Travelers
Travelers Mức lương

Mức lương tại Travelers dao động từ $51,299 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính ở mức thấp đến $281,585 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Travelers. Cập nhật lần cuối: 10/27/2025

Kỹ Sư Phần Mềm
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $159K
Senior Software Engineer $176K
Lead Software Engineer $271K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $135K
Chuyên Viên Thống Kê Bảo Hiểm
Median $143K

Quản Lý Sản Phẩm
Median $163K
Quản Lý Dự Án
Median $155K
Chuyên Viên Thẩm Định Bảo Hiểm
Median $121K
Bán Hàng
Median $132K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $96K
Kế Toán
$86.6K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$86.9K
Dịch Vụ Khách Hàng
$84K
Vận Hành Dịch Vụ Khách Hàng
$64.3K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$95.5K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
$179K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$51.3K
Kỹ Sư Địa Chất
$79.6K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$84.6K
Cybersecurity Analyst
$209K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$282K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
$261K

Data Architect

Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$129K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$98.5K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Travelers là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $281,585. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Travelers là $129,350.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Travelers

