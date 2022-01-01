Danh bạ công ty
Morgan Stanley
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Morgan Stanley Mức lương

Mức lương tại Morgan Stanley dao động từ $21,750 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $399,990 cho vị trí Kỹ Sư Phần Cứng ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Morgan Stanley. Cập nhật lần cuối: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
L3 $21.8K
L4 $32.1K
L5 $59.1K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Chuyên Viên Ngân Hàng Đầu Tư
Analyst $140K
Associate $239K
Vice President $330K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
L3 $99K
L4 $118K
L5 $184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L3 $131K
L4 $166K
L5 $247K

Chuyên viên nghiên cứu định lượng

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
L3 $104K
L4 $125K
L5 $250K
Quản Lý Sản Phẩm
L3 $177K
L4 $133K
L5 $180K
L6 $348K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
L3 $29.6K
L4 $37.3K
L5 $68.7K
L6 $100K
Quản Lý Dự Án
L3 $127K
L4 $145K
Information Technologist (IT)
Median $130K
Vận Hành Kinh Doanh
Median $66.8K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $191K
Kế Toán
Median $115K

Technical Accountant

Bán Hàng
Median $150K
Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Median $265K

Data Architect

Nhân Sự
Median $160K
Pháp Lý
Median $187K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
Median $120K

Cộng sự

Chuyên viên phân tích

Marketing
Median $120K
Trợ Lý Hành Chính
$99.5K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$296K
Phát Triển Kinh Doanh
$92.5K
Dịch Vụ Khách Hàng
$50.1K
Thành Công Khách Hàng
$49.2K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$58.6K
Kỹ Sư Phần Cứng
$400K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
Median $60K
Vận Hành Marketing
$63.5K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
$129K
Quản Lý Chương Trình
$196K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$161K
Công Tác Pháp Chế
$149K
Cybersecurity Analyst
$79.6K
Nghiên Cứu Viên UX
$99.5K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Morgan Stanley là Kỹ Sư Phần Cứng at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $399,990. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Morgan Stanley là $128,175.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Morgan Stanley

Công ty liên quan

  • Citi
  • Blackstone
  • Tradeweb
  • MarketAxess
  • Navient
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác