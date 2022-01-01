Danh bạ công ty
CoStar Group Mức lương

Mức lương tại CoStar Group dao động từ $60,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $241,200 cho vị trí Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật ở mức cao.

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Kỹ Sư Phần Mềm
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư DevOps

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $105K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Quản Lý Sản Phẩm
Median $130K
Dịch Vụ Khách Hàng
Median $60K
Marketing
Median $82K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$197K
Phát Triển Kinh Doanh
$134K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$144K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
Vận Hành Marketing
$61.6K
Bán Hàng
$149K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $230K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$241K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$114K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại CoStar Group, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Câu hỏi thường gặp

CoStar Group şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $132,000 tutarındadır.

