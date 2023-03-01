Upstox Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Upstox варіюється від $16,673 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $139,052 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні.

Інженер-програміст
Median $47.9K

Backend-інженер програмного забезпечення

Продакт-дизайнер
Median $16.7K

UX-дизайнер

Продакт-менеджер
Median $35.1K

Менеджер інженерів-програмістів
$139K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Upstox - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $139,052. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Upstox складає $41,469.

