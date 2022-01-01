Каталог компаній
Treasure Data
Treasure Data Зарплати

Зарплата Treasure Data варіюється від $75,750 загальної компенсації на рік для Технічний програмний менеджер на нижньому рівні до $225,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Treasure Data. Останнє оновлення: 10/27/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Інженер-програміст
Median $195K
Продукт-менеджер
Median $225K
Аналітик даних
$81.6K

Дата-сайентист
$111K
Маркетинг
$222K
Продукт-дизайнер
$145K
Продажі
$205K
Інженер з продажів
$102K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$208K
Архітектор рішень
$121K
Technical Account Manager
$173K
Технічний програмний менеджер
$75.7K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Treasure Data - це Продукт-менеджер з річною загальною компенсацією $225,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Treasure Data складає $159,293.

