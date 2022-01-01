Каталог компаній
Docker
Docker Зарплати

Зарплата Docker варіюється від $104,475 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $499,988 для Продукт-дизайнер на вищому рівні.

$160K

Інженер-програміст
Median $262K
Інженер з продажів
Median $280K
Бізнес-операції
$114K

Обслуговування клієнтів
$104K
Маркетинг
$176K
Продукт-дизайнер
$500K
Продукт-менеджер
$162K
Продажі
$185K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$250K
Архітектор рішень
$202K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Docker - це Продукт-дизайнер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $499,988. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Docker складає $193,633.

