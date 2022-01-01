Docker Зарплати

Зарплата Docker варіюється від $104,475 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $499,988 для Продукт-дизайнер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Docker . Останнє оновлення: 9/12/2025