Proofpoint Зарплати

Зарплата Proofpoint варіюється від $72,436 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $543,150 для Маркетинг на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Proofpoint. Останнє оновлення: 9/17/2025

$160K

Інженер-програміст
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Бухгалтер
Median $134K
Менеджер з науки про дані
Median $420K

Продукт-менеджер
Median $225K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $394K
Продажі
Median $142K
Бізнес-аналітик
$79.6K
Дата-сайентист
$72.4K
Фінансовий аналітик
$112K
Управління персоналом
$169K
IT-спеціаліст
$265K
Маркетинг
$543K
Продукт-дизайнер
$134K
Рекрутер
$154K
Аналітик з кібербезпеки
$127K
Технічний програмний менеджер
$186K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Proofpoint RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Proofpoint - це Маркетинг at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $543,150. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Proofpoint складає $169,150.

