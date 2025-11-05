Каталог компаній
ThoughtSpot
ThoughtSpot Продакт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продакт-менеджер in India у ThoughtSpot становить ₹6.78M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ThoughtSpot. Останнє оновлення: 11/5/2025

Медіанний пакет
company icon
ThoughtSpot
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹6.78M
Рівень
Senior
Базова зарплата
₹6.78M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в ThoughtSpot?
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ThoughtSpot RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в ThoughtSpot in India складає річну загальну компенсацію ₹12,127,019. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ThoughtSpot для позиції Продакт-менеджер in India складає ₹7,753,384.

