Каталог компаній
ThoughtSpot
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

ThoughtSpot Зарплати

Зарплата ThoughtSpot варіюється від $12,271 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $326,625 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ThoughtSpot. Останнє оновлення: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Маркетинг
Median $148K
Бізнес-аналітик
$213K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Корпоративний розвиток
$159K
Дейта-сайентист
$133K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$49.8K
Продакт-дизайнер
$30.9K
Продакт-менеджер
$110K
Рекрутер
$12.3K
Продажі
$327K
Аналітик кібербезпеки
$107K
Менеджер інженерів-програмістів
$152K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У ThoughtSpot RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в ThoughtSpot - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $326,625. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в ThoughtSpot складає $108,845.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для ThoughtSpot

Схожі компанії

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси