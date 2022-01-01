ThoughtSpot Зарплати

Зарплата ThoughtSpot варіюється від $12,271 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $326,625 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ThoughtSpot . Останнє оновлення: 11/16/2025