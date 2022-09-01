Stats Perform Зарплати

Зарплата Stats Perform варіюється від $34,667 загальної компенсації на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $135,675 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Stats Perform . Останнє оновлення: 9/9/2025