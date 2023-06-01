Shortcut Зарплати

Зарплата Shortcut варіюється від $83,018 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $231,150 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Shortcut . Останнє оновлення: 9/19/2025