Каталог компаній
Pluralsight
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Pluralsight Зарплати

Зарплата Pluralsight варіюється від $62,559 загальної компенсації на рік для Менеджер інженерів-програмістів на нижньому рівні до $425,850 для Успіх клієнтів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Pluralsight. Останнє оновлення: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Продакт-менеджер
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Дейта-сайентист
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Бізнес-аналітик
Median $86K
Успіх клієнтів
$426K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$80K
Маркетингові операції
$102K
Менеджер продакт-дизайну
$241K
Проєкт-менеджер
$87.1K
Продажі
Median $125K
Інженер з продажів
$136K
Менеджер інженерів-програмістів
$62.6K
Архітектор рішень
$136K
Технічний програм-менеджер
$116K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Pluralsight RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Pluralsight - це Успіх клієнтів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $425,850. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Pluralsight складає $135,675.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Pluralsight

Схожі компанії

  • BlueVine
  • Cyndx
  • Bamboo Rose
  • Juniper Square
  • VTS
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pluralsight/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.