VTS Зарплати

Зарплата VTS варіюється від $88,200 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $850,944 для Рекрутер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників VTS. Останнє оновлення: 11/13/2025

Інженер-програміст
Median $115K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Менеджер інженерів-програмістів
Median $155K
Продакт-дизайнер
Median $92K

Продакт-менеджер
Median $116K
Бізнес-аналітик
$88.2K
Обслуговування клієнтів
$118K
Успіх клієнтів
$179K
Дейта-сайентист
$161K
Апаратний інженер
$107K
Проєкт-менеджер
$114K
Рекрутер
$851K
Продажі
$189K
Інженер з продажів
$161K
Аналітик кібербезпеки
$116K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У VTS RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в VTS - це Рекрутер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $850,944. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в VTS складає $116,920.

