Каталог компаній
Kaseya
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Kaseya Зарплати

Зарплата Kaseya варіюється від $40,778 загальної компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому рівні до $105,440 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Kaseya. Останнє оновлення: 9/15/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Software Engineer 2 $68.1K
Senior Software Engineer $77.4K

Full-Stack програмний інженер

Продажі
Median $80K

Менеджер з клієнтів

Продукт-менеджер
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Обслуговування клієнтів
$42.2K
Управління персоналом
$88.2K
Менеджмент-консультант
$96.6K
Продукт-дизайнер
$95.5K
Проєктний менеджер
$71.6K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$78.3K
Архітектор рішень
$40.8K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Kaseya - це Продукт-менеджер з річною загальною компенсацією $105,440. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kaseya складає $78,290.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Kaseya

Схожі компанії

  • QGenda
  • ArborMetrix
  • Accruent
  • Rightpoint
  • Verys
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси