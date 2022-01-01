Kaseya Зарплати

Зарплата Kaseya варіюється від $40,778 загальної компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому рівні до $105,440 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Kaseya . Останнє оновлення: 9/15/2025