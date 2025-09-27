Компенсація Продажі in United States у Kaseya становить $136K за year для Senior Sales. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $80K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kaseya. Останнє оновлення: 9/27/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду