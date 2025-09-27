Каталог компаній
Компенсація Інженер-програміст in Poland у Kaseya варіюється від PLN 255K за year для Software Engineer 2 до PLN 291K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Poland становить PLN 265K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kaseya. Останнє оновлення: 9/27/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
(Початковий рівень)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в Kaseya?

Включені посади

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Kaseya in Poland складає річну загальну компенсацію PLN 327,642. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Kaseya для позиції Інженер-програміст in Poland складає PLN 274,918.

