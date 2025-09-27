Компенсація Інженер-програміст in Poland у Kaseya варіюється від PLN 255K за year для Software Engineer 2 до PLN 291K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Poland становить PLN 265K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Kaseya. Останнє оновлення: 9/27/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
