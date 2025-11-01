Компенсація Менеджер інженерів-програмістів in United States у Grainger варіюється від $264K за year для Senior Software Engineering Manager до $340K за year для Director. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $230K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Grainger. Останнє оновлення: 11/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
