Каталог компаній
Synopsys
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Сінопсіс Зарплати

Зарплата Synopsys варіюється від $21,220 загальної компенсації на рік для Технічний письменник на нижньому рівні до $413,667 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Сінопсіс. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер з апаратного забезпечення
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC-інженер

SoC-інженер

FPGA-інженер

Інженер-програміст
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер виробництва

Науковець-дослідник

Продукт-менеджер
69 $284K
100 $343K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Аналітик з кібербезпеки
Median $121K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
69 $317K
100 $414K
Архітектор рішень
Median $310K

Архітектор даних

Архітектор Хмарної Безпеки

Технічний програмний менеджер
Median $45.5K
Інженер-електрик
Median $326K
Продукт-дизайнер
Median $145K
Менеджер з продуктового дизайну
Median $330K
Дата-сайентист
Median $154K
Продажі
Median $331K
Програмний менеджер
Median $357K
Бізнес-аналітик
$140K
Обслуговування клієнтів
$87.1K
Успіх клієнтів
$90.5K
Аналітик даних
$45.2K
Менеджер з науки про дані
$159K
Фінансовий аналітик
$151K
Управління персоналом
$270K
IT-спеціаліст
$34.6K
Менеджмент-консультант
$257K
Маркетинг
$175K
Інженер-механік
$39.9K
Проєктний менеджер
$146K
Інженер з продажів
$120K
Технічний письменник
$21.2K
UX-дослідник
$193K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Synopsys RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

The highest paying role reported at Synopsys is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the 100 level with a yearly total compensation of $413,667. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Synopsys is $166,156.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Synopsys

Схожі компанії

  • HPE
  • Guidewire Software
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси