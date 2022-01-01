Texas Instruments Зарплати

У Texas Instruments RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

0 % передається у 1st - РІК ( 0.00 % щорічно )

0 % передається у 2nd - РІК ( 0.00 % щорічно )

0 % передається у 3rd - РІК ( 0.00 % щорічно )