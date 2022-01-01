Каталог компаній
Texas Instruments
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Texas Instruments Зарплати

Зарплата Texas Instruments варіюється від $2,448 загальної компенсації на рік для Венчурний капіталіст на нижньому рівні до $295,470 для Юридичний відділ на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Texas Instruments. Останнє оновлення: 12/1/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Апаратний інженер
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Аналоговий інженер

ASIC-інженер

SoC-інженер

Інженер вбудованого апаратного забезпечення

Інженер-програміст
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер мереж

Інженер програмного забезпечення вбудованих систем

Інженер-електрик
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Інженер-механік
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Виробничий інженер

Інженер-конструктор

Тест-інженер

Інженер з обслуговування

Маркетинг
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Інженер-хімік
Median $113K

Технологічний інженер

Інженер об'єктів

Продажі
26 $196K
28 $249K

Представник польових продажів

Проєкт-менеджер
Median $185K
Інженер з продажів
24 $156K
26 $191K
Продакт-дизайнер
Median $125K
Менеджер інженерів-програмістів
Median $97.4K
Програм-менеджер
Median $252K
Бізнес-аналітик
Median $105K
Розвиток бізнесу
Median $259K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
Median $86K
Архітектор рішень
Median $156K
Бухгалтер
$45.2K
Менеджер бізнес-операцій
$227K
Дейта-аналітик
$86.3K
Дейта-сайентист
$112K
Менеджер об'єктів
$206K
Фінансовий аналітик
$128K
Графічний дизайнер
$106K
Кадрові ресурси
$88.9K
Юридичний відділ
$295K
Маркетингові операції
$45.5K
Інженер з матеріалознавства
$161K
Менеджер продакт-дизайну
$69.6K
Продакт-менеджер
$72.8K
Технічний акаунт-менеджер
$203K
Технічний програм-менеджер
$207K
Венчурний капіталіст
$2.4K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

0%

РІК 1

0%

РІК 2

0%

РІК 3

100%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Texas Instruments RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 0% передається у 1st-РІК (0.00% щорічно)

  • 0% передається у 2nd-РІК (0.00% щорічно)

  • 0% передається у 3rd-РІК (0.00% щорічно)

  • 100% передається у 4th-РІК (100.00% щорічно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Texas Instruments - це Юридичний відділ at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $295,470. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Texas Instruments складає $124,324.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Texas Instruments

Схожі компанії

  • Applied Materials
  • Western Digital
  • Cadence Design Systems
  • Seagate
  • Lam Research
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/texas-instruments/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.