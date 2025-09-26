Каталог компаній
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
Медіанний пакет компенсації Інженер-будівельник in United States у ExxonMobil становить $231K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації ExxonMobil. Останнє оновлення: 9/26/2025

Медіанний пакет
company icon
ExxonMobil
Civil Engineer
Houston, TX
Загалом за рік
$231K
Рівень
CL26
Базова зарплата
$231K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
14 Роки
Років досвіду
14 Роки
Які кар'єрні рівні в ExxonMobil?

$160K

Останні подання зарплат
Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Внести дані

Поширені запитання

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Інженер-будівельник hjá ExxonMobil in United States er árleg heildarlaun upp á $275,000. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá ExxonMobil fyrir Інженер-будівельник hlutverkið in United States er $231,000.

Інші ресурси