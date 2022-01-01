ExxonMobil Зарплати

Зарплата ExxonMobil варіюється від $1,547 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $290,000 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ExxonMobil . Останнє оновлення: 9/11/2025