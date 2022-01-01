Каталог компаній
ExxonMobil
ExxonMobil Зарплати

Зарплата ExxonMobil варіюється від $1,547 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $290,000 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників ExxonMobil. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Інженер-механік
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Інженер-програміст
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack програмний інженер

Науковець-дослідник

Інженер-хімік
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Технологічний інженер

Продукт-менеджер
CL24 $126K
CL26 $197K
Проєктний менеджер
CL23 $118K
CL27 $214K
Технічний програмний менеджер
CL26 $182K
CL28 $290K
Розвиток бізнесу
Median $200K
Дата-сайентист
Median $35.8K
IT-спеціаліст
Median $108K
Маркетинг
Median $237K
Інженер з апаратного забезпечення
Median $140K
Продукт-дизайнер
Median $120K
Інженер-будівельник
Median $231K
Бухгалтер
$17.6K
Біомедичний інженер
$136K
Бізнес-операції
$114K
Менеджер бізнес-операцій
$139K
Бізнес-аналітик
$1.5K
Інженер систем управління
$171K
Аналітик даних
$26K
Інженер-електрик
$164K
Фінансовий аналітик
$18.4K
Інженер-геолог
$169K
Управління персоналом
$3.5K
Менеджмент-консультант
$38.8K
Маркетингові операції
$149K
Програмний менеджер
$181K
Продажі
$93.5K
Аналітик з кібербезпеки
$115K
Архітектор рішень
$43.1K
Поширені запитання

ExxonMobil年度總薪酬中位數為$134,342。

