Каталог компаній
Enfusion
Enfusion Зарплати

Зарплата Enfusion варіюється від $50,113 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $120,750 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Enfusion. Останнє оновлення: 9/7/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $121K

Full-Stack програмний інженер

Бухгалтер
$116K
Бізнес-аналітик
$90.3K

IT-спеціаліст
$61K
Проєктний менеджер
$50.1K
Технічний програмний менеджер
$78.4K
Технічний письменник
$67.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Enfusion - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $120,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Enfusion складає $78,390.

