Tower Research Capital
Tower Research Capital Зарплати

Діапазон зарплат Tower Research Capital коливається від $53,765 у загальній компенсації на рік для Менеджер з розробки програмного забезпечення на нижньому кінці до $299,700 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Tower Research Capital. Останнє оновлення: 8/25/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $57.5K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Бізнес-аналітик
$104K
Науковець даних
$300K

Фінансовий аналітик
$133K
Інформаційний технолог (ІТ)
$131K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$53.8K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Tower Research Capital, є Науковець даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $299,700. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Tower Research Capital, становить $117,563.

