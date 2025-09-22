Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Canada у Canadian National Railway становить CA$113K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Canadian National Railway. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Canadian National Railway
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Загалом за рік
CA$113K
Рівень
hidden
Базова зарплата
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
5-10 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Останні подання зарплат
Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Canadian National Railway in Canada sits at a yearly total compensation of CA$123,408. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Canadian National Railway for the Інженер-програміст role in Canada is CA$113,487.

