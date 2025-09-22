Каталог компаній
Aurora
Середня загальна компенсація Управління персоналом in United States у Aurora варіюється від $122K до $167K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Aurora. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$132K - $157K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$122K$132K$157K$167K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Управління персоналом в Aurora in United States складає річну загальну компенсацію $166,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Aurora для позиції Управління персоналом in United States складає $121,800.

