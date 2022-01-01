Каталог компаній
Interactive Brokers
Interactive Brokers Зарплати

Зарплата Interactive Brokers варіюється від $11,558 загальної компенсації на рік для Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) на нижньому рівні до $400,000 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Interactive Brokers. Останнє оновлення: 11/25/2025

Інженер-програміст
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Аналітик кібербезпеки
Median $280K
Менеджер інженерів-програмістів
Median $400K

Бізнес-операції
$109K
Дейта-аналітик
$116K
Дейта-сайентист
$132K
Кадрові ресурси
$85.4K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$11.6K
Юридичний відділ
$106K
Маркетинг
$106K
Продакт-дизайнер
$174K
Продакт-менеджер
$99.5K
Проєкт-менеджер
$189K
Графік Вестингу

10%

РІК 1

15%

РІК 2

15%

РІК 3

15%

РІК 4

15%

РІК 5

15%

РІК 6

15%

РІК 7

Тип Акцій
RSU

У Interactive Brokers RSUs підлягають 7-річному графіку вестингу:

  • 10% передається у 1st-РІК (10.00% щорічно)

  • 15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 3rd-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 4th-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 5th-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 6th-РІК (15.00% щорічно)

  • 15% передається у 7th-РІК (15.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Interactive Brokers - це Менеджер інженерів-програмістів з річною загальною компенсацією $400,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Interactive Brokers складає $160,026.

