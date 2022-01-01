Каталог компаній
Snowflake
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Snowflake Зарплати

Зарплата Snowflake варіюється від $37,476 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $979,200 для Менеджер з дейта-сайенс на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Snowflake. Останнє оновлення: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер програмного забезпечення виробництва

Продажі
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Представник розвитку продажів

Менеджер з роботи з клієнтами

Архітектор рішень
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Архітектор даних

Архітектор хмарної безпеки

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 39
54 39
Продакт-менеджер
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Менеджер інженерів-програмістів
M3 $616K
M4 $769K
Інженер з продажів
IC3 $303K
IC4 $297K
Технічний програм-менеджер
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Дейта-сайентист
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Продакт-дизайнер
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX-дизайнер

Фінансовий аналітик
Median $118K
Кадрові ресурси
Median $185K
Рекрутер
Median $170K

Сорсер

Бухгалтер
Median $226K

Технічний бухгалтер

Бізнес-аналітик
Median $155K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
Median $256K
Юридичний відділ
Median $210K
Проєкт-менеджер
Median $300K
Аналітик кібербезпеки
Median $105K
Програм-менеджер
Median $240K
Бізнес-операції
$370K
Менеджер бізнес-операцій
$784K
Розвиток бізнесу
$289K
Обслуговування клієнтів
$37.5K
Дейта-аналітик
$210K
Менеджер з дейта-сайенс
$979K
Графічний дизайнер
$623K
Маркетинг
$174K
Маркетингові операції
$121K
Операції з персоналом
$194K
Операції з доходами
$480K
Технічний акаунт-менеджер
$134K
Технічний письменник
$303K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Snowflake RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Snowflake RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Snowflake RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Snowflake - це Менеджер з дейта-сайенс at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $979,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Snowflake складає $290,692.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Snowflake

Схожі компанії

  • Broadcom
  • Confluent
  • Inphi
  • The Hackett Group
  • Celerity
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси