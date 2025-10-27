Каталог компаній
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in India у AlphaGrep Securities становить ₹7.27M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації AlphaGrep Securities. Останнє оновлення: 10/27/2025

Медіанний пакет
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹7.27M
Рівень
L3
Базова зарплата
₹5.19M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹2.08M
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
0 Роки
Які кар'єрні рівні в AlphaGrep Securities?
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в AlphaGrep Securities in India складає річну загальну компенсацію ₹10,423,960. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в AlphaGrep Securities для позиції Інженер-програміст in India складає ₹6,854,175.

