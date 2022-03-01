BharatPe Зарплати

Зарплата BharatPe варіюється від $27,528 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $136,774 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BharatPe . Останнє оновлення: 10/10/2025