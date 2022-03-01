Каталог компаній
BharatPe
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

BharatPe Зарплати

Зарплата BharatPe варіюється від $27,528 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $136,774 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників BharatPe. Останнє оновлення: 10/10/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $27.5K

Backend програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $50K
Продукт-дизайнер
$85.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Проєктний менеджер
$46.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$137K
Архітектор рішень
$94.4K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в BharatPe - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $136,774. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в BharatPe складає $67,730.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для BharatPe

Схожі компанії

  • Cashfree
  • Navi
  • AlphaGrep Securities
  • Slice
  • Rupeek
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси